ميرنا وليد - بيروت - اختار الفنان اللبناني ​فادي حرب​ أن يقدم أغنيتين قصيرتين، لا تتعدى الواحدة منها الدقيقة والنصف، الأولى باللهجة اللبنانية والثانية بالخليجية التي يغنيها لأول مرة ويدخل من خلالها السوق الخليجي. الأغنيتان بعنوان "​خليك بالبيت​"، اختارهما كخطوة لنشر التوعية والاصرار على دعوة الناس للبقاء في منازلهم، فجاءت الخليجية مباشرة والثانية اللبنانية تضمنت لعباً على الوتر الانساني الرومانسي، لتصل الرسالة بشكل غير مباشر.

تعاون فادي في العملين مع الملحن فضل سليمان، والشاعر مازن ضاهر، ووزع الأولى مع دانيال سعد أما الثانية فمع شاهيه كابليان، وسجل العملين في بيروت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- فادي حرب يدخل السوق الخليجي ويغني "خليك بالبيت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.