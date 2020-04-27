ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان اللبناني ​نادر خوري​ أغنية جديدة جمعته بإبنه لياندرو بعنوان "أنا وإبني" كلمات: الخوري طوني بو عساف، ألحان: نادر خوري، توزيع وتسجيل: جورج مرعب، إشراف وإدارة إنتاج: سعيد ملكي، وإخراج: عبدو قبّان.

ويجسد نادر من خلال هذه الأغنية حوار بين الأب وإبنه، حيث يسأل الأبن أبيه لماذا البلد مبني على الطائفية، فيروي له ماضي لبنان الجميل.

ولاقت الأغنية تفاعلاً كبيراً من قبل المتابعين الذين أثنوا على مبادرة نادر هذه برفقة إبنه، واللوحة المرثرة التي رسمها برفقته.

ومن ناحية أخرى، كان شارك نادر مؤخراً في أغنية "الضحكة من القلب" لحناً وأداءً التي هي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، توزيع وتسجيل ستوديو جورج مرعب، وشارك في الأداء الفنانين أداء جيلبير جلخ، مروان حويك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نادر خوري يغني برفقة إبنه لـ لبنان-بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.