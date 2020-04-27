ميرنا وليد - بيروت - ترصد عدسات كاميرات الصحافة الاجنبية تفاصيل حياة الفنانين ونجوم هوليوود تحديداً، فيحولون بصورهم المواقف العادية الى مواقف واحداث مثيرة للجدل.

ففي حين تحدث امور قد لا يلاحظها الجمهور، تأتي الصور القريبة او المأخوذة من نواحٍ مختلفة لتلفت نظره الى تفاصيل توقع اصحابها في مأزق كبير وفي مواقف حرجة، منها عندما وضع الممثل ​براد بيت​ يده على مؤخرة زوجته السابقة في ذلك الحين ​انجلينا جولي​، او حين وضع جاستن تيمبرليك يديه بطريقة غير مقصودة على صدر الممثلة ​ميلا كونيس​ وكلاهما مرتبطتين.

شاهدوا الفيديو المرفق لتتعرفوا على مواقف محرجة حصلت على السجادة الحمراء وربما لم تلاحظوها من قبل!



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فنانون في مواقف محرجة... براد بيت لمس مؤخرة انجلينا وجاستن تيمبرليك وضع يديه على صدر ميلا كونيس..– بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.