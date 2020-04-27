ميرنا وليد - بيروت - علّقت الممثلة اللبنانية ​نادين نسيب نجيم​ على برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الممثل المصري ​رامز جلال​، إذ كتبت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي:"لو كنت مع رامز جلال كنت رحت غيبوبة لحد ما خلصت الحلقة أكيد يا ربي دخيلك ولا ممكن اعملها لاء لاء لاء هيدا اسمه عذاب مش ضرب جنون".

وأضافت في ردها على أحد المعلقين الذي قال لها "احس ماراح تخلص الحلقة الا ماخذة حقك منه"، قائلةً:"بقول ما كنت فليت لخليته يعيد كل شي على حاله يعني يقعد عل كرسي و انا أتسلى فيه و جيب اسد و فهد يتمشى بالستوديو".

وعن ردّ أحد المتابعين على أن المقلب مفبرك والضيف يكون على علم بالأمر قالت:"انا متأكدة انن ما بيكونوا عارفين بالتفاصيل بيخبروهن شي تاني بس مش الحقيقة أكيد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ماذا قالت نادين نسيب نجيم عن برنامج رامز جلال؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.