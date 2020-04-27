تراند اليوم : جمع سالم .. دلال عبد العزيز تكتشف إدمان زينة المخدرات

شهدت احداث الحلقة الرابعة من مسلسل جمع سالم موافقة مريم على الانضمام لمستشفى استثماري جديد بشرط حصولها على نسبة كبيرة من الأرباح.

الماضي يطارد يونس- محمد شاهين الذي يهدده شقيق خطيبته بفسخ الخطبة متهمًا إياه بالنصب والاحتيال، لأنه لا أصل له وليس قريب ‏أحد في المنطقة.‏

يواجه يونس ” محمد شاهين” ازمة جديدة بسبب تهديد شقيق خطيبته بفسخ الحطولة ومعاريته انه ليس ماضي ولا أحد يعرف أصله.

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ويشار القدر إلى أن يسكن الشيخ يوسف ” محمد عادل” بجوار شقيقه يونس بينما يبحث الاول عن اي خيط يساعده في الوصول لاية من اشقائه ويبدأ رحلة البحث عنهم ، ويلتقى بالمعلم عباس ” احمد صيام” الذي يخبره ان شقيقه لص.

تكتشف هاجر ” دلال عبد العزيز” ام مريم بالتبني انها تتعاطى مخدر وتساعدها رغدة ” رنا سماحة” لانها تدرس في كلية الطب ان تكشف لها معلومات عن المخدر.

وتشهد الحلقة ايضا توتر العلاقة بين كريمة ” ريم البارودي” وخطيبها بسبب اهماله لها.