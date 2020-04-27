تراند اليوم : مقدم شقة .. سعر غير متوقع لملابس ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال – إتفرج

وقعت الفنانة ياسمين صبري، ضحية مقلب الفنان رامز جلال، «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء أمس والذي يقنع فيه الضحايا أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز جلال.

وظهرت ياسمين صبرى فى البرنامج بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت بنطلون أسود مع تى شيرت بسيط بنفس اللون من دار الأزياء العالمية بالمان وقد بلغ سعر الـ تي شيرت 395 دولارا أمريكيا، و نسقت معهما جاكيت جينز.

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وأكملت ياسمين صبرى إطلالتها بحقيبة يد أنيقة باللون البينك من دار الأزياء العالمية fendi ووصل سعرها إلى 3950 دولارا أمريكيا ونسقت معها حاملة يد بلغت 990 دولارا.

واعتمدت ياسمين صبرى على خصلات شعرها الاسود المنسدله على كتفيها، فيما اختارت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.