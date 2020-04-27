تراند اليوم : قاعدة البيت هتجننها .. تعالي قضي يوم في بيت الراقصة صوفينار في الحجر المنزلي – إتفرج

نشرت الفنانة الاستعراضية صوفينار صورة جديدة لها عبر خاصية “ستورى” على حسابها بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام”.

وظهرت صوفينار داخل منزلها بالتزامن مع فترة الحجر الصحي لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وهى تأكل لب وبجوارها فنجان من القهوة.

وسافرت صوفينار مؤخرا إلى إسبانيا لتقديم حفل استعراضي عن فنون الرقص الشرقى.

يذكر أن صوفينار تستعد حاليا لتقديم عدد من الحفلات بجانب مباشرة عملها الفنى، حيث من المتوقع أن تقوم بتصوير عمل سينمائى جديد فى الفترة المقبلة.

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كانت أحدث أعمال صافيناز على المستوى الدرامي مسلسل “أبو البنات”، مع الفنان مصطفى شعبان، وتم عرضه في موسم رمضان 2016.