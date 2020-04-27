تراند اليوم : سبب حبهم .. دينا الشربيني : عمرو دياب لما بيلاقيني خايفة بيطمني

عبّرت الفنانة دينا الشربيني، عن سعادتها الشديدة بردود الأفعال على مسلسلها الجديد “لعبة النسيان” والذي تخوض به السباق المرضاني الحالي 2020.

قالت دينا، من خلال مداخلة هاتفية على برنامج “القاهرة الأن” مع لميس الحديدي :” الحمد لله مبسوطة جدا بردود الافعال وكل حد في المسلسل تعب اوي الظروف كانت صعبة اوي”.

أما عن التشويق في المسلسل قالت :”بحس المصرين بيبقوا بتبقى عايزين يعرفوا ايه اللي في الحلقات الجاية وانه يبقى فيه تشويق .. وانا شخصيا بحب النوع ده من المسلسلات”.

كما قالت عن شخصيتها في المسلسل :” الدور قدام فيه حاجات تانية لسة صعبة .. دور مركب بجد هي قدام شوية هتفتكر حاجات كأن رقية كذا شخصية مش شخصية واحدة”.

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وتابعت قائلة :”التصوير أخد مننا وقت كبير بسبب كورونا .. وانا لو عندي القرار كنت هختار منزلش لاني كنت ببقى مرعوبة وانا نازلة لكننا مضطرين”.

أما عن رأي عمرو دياب، في المسلسل قالت :” أما ببقى خايفة بيطمني وهو صريح اوي .. وهو عمرو في الشغل بيشوف ان ده الصح مينفعش انه يقولي على حاجة مش حلوة انها حلوة ..هو بيتفرج ومبسوط اوي بالمسلسل وردود افعال الناس على المزيكا بتاعة المسلسل ودي بالنسبة لي أحلى حاجة في المسلسل كله”.