تراند اليوم : سهير رمزي تكشف سبب أنفصالها عن فاروق الفيشاوي : الخيانة أم الإدمان

كشفت الفنانة سهير رمزى عن سر انفصالها من الفنان الراحل فاروق الفيشاوي، مؤكدة ان ما تردد بشان أن السبب الحقيقى للطلاق الخيانة او الادمان غير صحيح.

وقالت سهير رمزي في برنامج “شيخ الحارة” الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إن ما تردد بشان انفصالى عن فاروق الفيشاوى سواء كان خيانة او ادمان فاروق الفيشاوي غير صحيح.

واضافت سهير قائلة : كل ما حدث فى هذه الزيجة زواج ناتج عن قصة حب، وبعد فترة من الزواج بدأت الخلافات الطبيعية بين الزوجين، والتي لم يتحملها أي منا وقررنا الانفصال.

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وأوضحت سهير قائلة: “ربما أكون تعرضت للخيانة، ولكن لا يمكن أن أُجزم بذلك، خاصة أنني لم اشاهدها بعينى أو أكتشفها”.

يذكر أن سهير رمزى حلت ضيفة على برنامج “شيخ الحارة” الذى تقدمه المخرجة ايناس الدغيدى وكشفت عن كثير من التفاصيل والاسرار عن حياتها.