تامر حبيب : ” دموعي بتتلكك “

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 03:57 مساءً - نشر السيناريست والمؤلف المصري ” تامر حبيب ” منشورا له عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” أشاد من خلاله بمسلسل ” الاختيار ” وعن تأثره الشديد به .

فكتب قائلا : ” يا كل من شارك في هذة الملحمة المصرية البديعة تعظيم سلام عظيم وشكر وتقدير وعرفان وامتنان .. أنا شديد الإعجاب و الإنجذاب و التأثر و العشق ” .

وتابع : ” بتفرج علي الحلقة اكثر من مرة وبستني الحلقة الجاية أول ما الحلقة اللي بتفرج عليها تخلص .. بتفرج بكل حواسي و مشاعري الشحنة العاطفية جوايا بتوصل لأقصاها مع تيترات البداية و بمجرد أن تقع عيني علي صورة أحمد المنسي البطل دموعي بتتلكك و بتبقي علي اهبة الإستعداد طول الحلقة ” .

وأضاف تامر حبيب : ” لا يتوقف إعجابي بذكاء التناول في كل مشهد .. مش عايز أذكر أي إسم من أسماء أصدقائي وزملائي المشاركين أمام أو خلف الكاميرا لأن الجميع بدون استثناء يستحق منتهي الإشادة .. شكرا شكرا شكرا وميت مليون الف براڤو ” .