حقيقة اختباء بوتين في ملجأ تحت الأرض خوفا من فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 03:57 مساءً - ترددت في الآونة الأخيرة أنباءا حول وجود الرئيس الروسي ” فلاديمير بوتين ” مختبئا في مكان ما في سيبيريا أو في فالداي بين موسكو وبطرسبورغ أو في ملجأ تحت الأرض .
وهو الأمر الذي دفع ” دميتري بيسكوف ” الناطق بإسم الكرملين في حوار مع صحيفة ” أرغومينتي إي فاكتي ” الروسية نشر اليوم الإثنين إلى الخروج للرد عليها والكشف عن مكان بوتين .
فقال بيسكوف أن كل ما قيل ما هو إلا شائعات لا تمت للواقع بصلة .. وأن الرئيس الروسي يقيم ويعمل حاليا في مقره ” نوفو-أغاروفو ” بضواحي موسكو .
وأنه تتوفر لدى بوتين كل وسائل الاتصال ويعقد من مقره الحالي كل اجتماعات العمل التي يجري معظمها عبر الفيديو .
وأكد دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي يلتزم بمتطلبات التباعد الإجتماعي وتقليل اللقاءات الشخصية .. وأن كل من يلتقي به يخضع لفحص مسبقا وأن جزءا من موظفي الديوان الرئاسي الذين يداومون في المكاتب يخضعون للفحوص عدة مرات في الأسبوع .
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