محمد رمضان يفاجئ إخوته بعد وفاة والده فى «البرنس».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجئ النجم المصري محمد رمصان إخوته، ضمن أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل “البرنس” الذى يذاع على قناتى dmc ، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المقبل 2020، وذلك خلال جلسة أسرية بين محمد رمضان وزوجته وشقيقته وزوجات والده، بعد أن قام “عادل” الذى يجسده أحمد داش بطرد والدته من منزله.

وحضر جميع أشقاء محمد رمضان من والده، وتكلم “فتحى” أحمد زاهر بالنيابة عنهم بأنه يريد أن يقوم بإعلان الوراثة بعد وفاة والدهم، وأخبرهم بأن الحج “جمال حجازى” يريد شراء المنزل وورشة السمكرة مقابل 10 ملايين جنيه بالإضافة إلى 3 شقق في العمارة التي سيبنيها بدلا من المنزل.

وطلب “فتحى” من كل شخص توكيلات لدى المحامى من أجل تمكينه من بيع المنزل، ووعد والدته وزوجة والده بأنه سيوفر لهم منزلا مؤقتا لحين انتهاء شقق العمارة الجديدة، وعند الحديث مع شقيقه “رضوان البرنس” محمد رمضان، عن الحسابات، فصدمه بعد أن أبلغهم بأن المنزل لن يباع لأن والدهم كتب المنزل وكل ما يملكه لابنه “رضوان البرنس” الذى يجسده محمد رمضان، ليوجه شقيقه “ياسر” كلمة له يعنى انت كلتنا”، ليرد عليه محمد رمضان بـ “أه أخوكوا كلكوا”، وانتهت الحلقة دون توضيح ما سيحدد في الحلقة المقبلة ولكن المؤكد بأن الخلافات ستبدأ بشكل كبير.

Advertisements

أحداث المسلسل تدور حول عائلة “البرنس،” و”رضوان البرنس” الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم “عبد المحسن” ويجسده إدوارد، و”فتحي” أحمد زاهر، و”ياسر” محمد علاء، و”نورا” ريم سامي” و”عادل” أحمد داش و”رأفت” أحمد فهيم

ويشارك في بطولة مسلسل “البرنس” نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف وإخراج محمد سامى.