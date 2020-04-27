سهير رمزي تعترف: تعمدت اجهاض نفسي 3 مرات.. وندمانة الآن

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية سهير رمزي، تفاصيل جديدة عن حياتها الخاصة للمرة الأولى وزيجاتها وسبب عدم إنجابها.

سهير رمزي، قالت خلال لقائها في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عبر فضائية القاهرة والناس”: “أنا كنت بتجوز الراجل اللي بيعجبني، ومبدئي دائما في الحياة أننا بنعيش الدنيا مرة واحدة فنستمتع بها”.

وعن أقصر فترة زواج عاشتها وكانت سنة واحدة فقط مع الفنان الكبير محمود قابيل، مؤكدة أنه إنسان وفنان جميل ولكن اختلفلا في زواجهما فقط، كما أشارت إلى أنها لم تقبل بأي زواج عرفي أو غير رسمي، وأن سبب استقرارها في زواجها الأخير لمدة 17 سنة هو كبر السن، وعدم وجود والدتها، ووصولها إلى مرحلة احتياجها إلى رفيق لحياة مستقرة.

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وكشفت خلال الحلقة عن مفاجئة حول قيامهما بإجهاض حملها عدة مرات قائلة: “تعمدت اجهاض نفسي 3 مرات وندمت أنى عملت كده والشغل والشهرة والنجومية كانت بتخدني من الأمومة وحسيت بندم اللحظة دي لما ماما توفت، وأنا ناقصني حاجات كتير بعد وفاة ماما”.

وعن أفضل ممثل شاركته أعمالها الفنية، أفادت سهير رمزي بأن الزعيم عادل إمام أفضل ممثل لعبت دور بجانبه.

وتابعت: “عندي أخوات مش شققة بس معرفهوش وهما ممكن يعرفوني ولكن أنا معرفهومش وهما أخواتي من بابا، و أن أخوتها اتصلوا عليّ وقت وفاة والدها للحصول على مستحقات الميراث فقط وبعدها انتهت العلاقة”، مؤكدة أن أمها كانت كل حياتها وحاليًا زوجها فقط ولا تعرف شيء عن أشقاءها.

وكشفت الفنانة سهير رمزي، عن قراءتها حاليًا سيناريو مسلسل جديد تجسد فيه دور شخصية رابعة العدوية، موضحة أنه حالة موافقتها على العمل ستجسد الجزء الذي التزمت فيه رابعة العدوية دينيا، وتمت أن يستمر إطار قراءتها للدور بالطريقة الجيدة الحالية حتى تشارك في العمل.