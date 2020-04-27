نجل توفيق الدقن يهدد بمقاضاة عبدالباسط حمودة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثار المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة، غضب أسرة الفنان الراحل توفيق الدقن، بسبب تصريحاته الأخيرة حول علاقة القرابة بينهما.

عبدالباسط حمودة، كان قد قال خلال لقائه في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، مع المخرجة إيناس الدغيدي، والمذاع عب فضائية “القاهرة والناس”، إن خاله “توفيق الدقن”، اتفق معه على أن يحيي له حفل عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، إلا أنه أخلى بالوعد ولذلك انهال عليه الدقن عليه بالضرب.

من جانبه، نفى المستشار ماضي الدقن، نجل الفنان الراحل، ورئيس مجلس إدارة جمعية أبناء الفنانين ما قاله عبدالباسط حمودة، مؤكدا أن المطرب الشعبي تربطه صلة قرابة بعيدة بعائلة “الدقن” وهي عائلة كبيرة، ومنتشرة في المحافظات، لكن لا صلة له بالفنان الراحل، ولم يكن يعرفه بالأساس.

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وأضاف، أن لديه 5 عمات، هن فقط شقيقات أبيه وجميعهن توفاهم الله ولديهم أبناء ليس من بينهم عبد الباسط حمودة، مشيرا إلى أن ابن عمته الدكتور توفيق الدقن، والمقيم حاليًا في دولة الكويت، قد تحدث معه اليوم معلنا استيائه من تلك التصريحات.

وعن القصة التي سردها والتي تخص عيد ميلاد الفنانة رانيا فريد شوقي، قال: “هذه القصة مختلقة من أساسها، فوالدي لم يكن يعرفه، ولم يلتق به كما أدعى، إذا استمر في كذبه فسوف أقاضيه”.

في الوقت نفسه رد عبدالباسط حمودة على تصاريح نجل توفيق الدقن، قائلًا: ” الحمد لله أنا نجم وليا جمهوري، ولم أعلن عن تلك القرابة طيلة عمري، رغم أنه ابن من أبناء بركة السبع قرية أورين وأن والدته هي السيدة صديقة السيد الدقن، بنت خال الفنان الراحل توفيق الدقن وإذا أراد ابنه المحترم التعرف علي جذور العائلة يذهب إلى البلد ويسأل هناك أو يقابلني، ويذهب معي إلى مسقط رأس الجدود بقرية لورين ويواجهني مع الأقارب وشجرة العيلة”.