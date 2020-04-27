محمد هنيدي عن الحجر المنزلي: اكتشفت ايجابيات كثيرة من قعدة البيت

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري محمد هنيدي، عن وقته في الحجر المنزلي لمنع الاختلاط والتجمعات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

محمد هنيدي، قال خلال اتصال هاتفي ببرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إنه سعيد خلال بتواجده في منزله وإتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: “أنا بطعيتي أحب قعدة البيت وممكن أقعد شهر في البيت لا أخرج.. وإن شاء الله فترة وستمر على خير “، مؤكدًا أنه طباخ شاطر ويشغل وقته بالمنزل من خلال عمل الأكلات التي تتناسب وشهر رمضان الكريم.

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وتابع، أن هناك العديد من الإيجابيات اكتشفها خلال فترة العزل المنزلي، وإتباعه لتعليمات وزارة الصحة في الإجراءات الإحترازيه والوقائية، ومنها وجود إحساس جديد في البيوت وهناك نوع من الألفة الجديدة ..عارفين أنها فترة ولابد أن نلتزم بها وستمر على خير إن شاء الله.

وعن الصورة التي نشرت له خلال تواجده في دبي قال: “أنا قبلها بيومين كنت عامل فيديو بحث الناس على البقاء في المنازل و تفاجأت بالناس اللي بتنتقد الصورة.. رغم أنى ملتزم البيت ومنذ الجائحة أنا رجلي مدستش على الأسفلت إلا مرة أو مرتين للضرورة القصوى”.

وعن أعماله الجديدة قال إنه سيعمل على تصوير فيلمه الجديد مع المخرج شريف عرفة، عقب الانتهاء من جائحة كورونا المستجد، مؤكدًا أن الفيلم سيحظى بإعجاب المشاهدين وسيسعدهم، قائلًا: “أول مرة أفصح عن هذا الأمر لكن سأبدأ تصوير فيلمي الجديد قريباً”.

وأضاف، أن الشعب المصري يعشق الضحك، حتى وقت الأزمات ودائمًا ما يتحلى بروح الفكاهة، مناشدًا المصريين اتباع الإجراءات الطبية والاحترازية التي تعلنها وزارة الصحة بشكل دوري ومستمر، من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا.