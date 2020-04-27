خاص بالفيديو- رغم التحديات، لايف ستايلز ستوديوز وعمر كمال في تحية للجيش الأبيض

في أول تعاون له مع شركة “لايف ستايلز ستوديوز”، طرح الفنان المصري عمر كمال أغنية جديدة بعنوان “تحية للجيش الأبيض” كلمات ايهاب عبد العظيم، ألحان سامر ابو طالب، توزيع عمر إسماعيل، ميكس وماستر مصطفى رؤوف، تسجيل وتصوير ستوديو ماجد المهندس في القاهرة.

ورغم التحديات التي فرضها تفشي فيروس كورونا، إلا ان لايف “ستايلز ستوديوز” أبت إلا ان تقدم عملاً انسانياً يحاكي هذه المرحلة، فأحبت أن توجه تحية منها ومن صنّاع الأغنية للطواقم الطبية بكافة أفرادها في الوطن العربي والعالم الذين يكافحون فيروس كورونا المنتشر في كل أرجاء الكرة الأرضية، خاصة أنهم يخاطرون بحياتهم لإنقاذ الناس من هذا الوباء الذي حصد مئات الآلاف من الوفيات ومن الإصابات.

وفي مشاهد الأغنية، التي تولى توقيعها المخرج اللبناني فادي حداد، ظهر عمر كمال وهو يغني منفرداً في الأستديو في الوقت خلت الشوارع في العالم من المارة بسبب كورونا، فيما يتم عرض لقطات لأطباء وممرضين ومسعفين وفرق إنقاذ، بالاضافة الى تصفيق المواطنين للاطباء.

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الأغنية من انتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز في أول تعاون مع الفنان عمر كمال الذي قدّم العمل بإحساس نابع من القلب خاصة ان الأغنية تحمل طابع نبيل.

عبر حسابها على موقع تويتر قالت شركة الانتاج لايف ستايلز ستوديوز: “بكلمات معبرة وأداء من القلب النجم عمر كمال يغني للطواقم الطبية بكافة أفرادها في الوطن العربي والعالم “تحية للجيش الأبيض” من اخراج فادي حداد وانتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز.

الكليب أصبح متوفراً على قناة الشركة الرسمية عبر موقع يوتيوب وتقول كلمات الأغنية: “الفين تحيا ومية سلام/ يا جيشنا يا ابيض/بإيديك هنوصل للسلام/ولا يوم هنمرض/خط الدفاع الأولي/يا أمن وحصن متين اوي/وياك منطمن اوي/وعليك منسند”.