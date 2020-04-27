“اولاد ادم” بأمان في رمضان

لليوم الثالث على التوالي، دخل مسلسل “اولاد آدم” الذي يعرض عبر شاشة MTV اللبنانية وعلى منصة شاهد، قائمة التراند ضمن أكثر المسلسلات تداولاً على موقع تويتر.

المسلسل يضم نخبة من النجوم نذكر منهم: ماغي بو غصن، مكسيم خليل، دانييلا رحمة، قيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، رودني الحداد، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز.

المسلسل دراميّ تراجيديّ اجتماعيّ، يعكس الواقع المعيشي الذي يعصف بالعائلات العربية، ويقدم لصراعات كبيرة وقصص واقعية في إطار دراميّ مشوّق جداً.

في نفس السياق، غرّدت رئيسة تحرير موقع “الخليج 365” الاعلامية باتريسيا هاشم قائلة: “مسلسل #اولاد_ادم مثير للاهتمام فهو يتضمن محفزًا على فضول المتابعة والبحث عن مكمن سر كل العقد النفسية او مخلّفات ماضي بعض الشخصيات المشاركة. ولكن الحلقة قصيرة وليست كافية لتغذية هذا الفضول ولست متاكدة ان كان ذلك جيدًا او سيئاً ولكن يجب الثناء على اداء كل الشخصيات. بداية موفقة جدًا”.

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أيضاً كتبت باتريسيا هاشم موجهة تغريدتها الى الممثلة ماغي بوغصن وقالت: “وحقيقية دموعك وكأنك خلقتِ كي تتألمي. فظيعة!!!! انت صيف وشتاء تحت سقف التميّز….متطرفة بالكوميديا والدراما مع قاسم مشترك هو…. الابداع”.

كما خصّت “هاشم” الممثلة دانييلا رحمة بتغريدة جاء فيها: “تفاجأت بدور دانييلا رحمة في “أولاد آدم” أولاً الطلاقة بالكلام وبالعربي وبالشعبي، ثانياً حقيقية في تأدية الدور.. عيني عليكِ حتى آخر رمضان”.

وعلى الرغم من اصرارنا على عدم الحكم على المسلسل من حلقاته الاولى ولو اننا ابدينا رأينا بالحلقات الاولى الا انه لا يسعنا الا الثناء على الشخصيات التي اختيرت لأداء ادوارها في المسلسل ويمكننا الجزم ان الكاست موفق جدًا وهذا يعتبر من أهم مقومات أي مسلسل ناجح.

وكانت النجمة ماغي بوغصن قد تلقت رسائل عديدة من الجمهور وشخصيات معروفة ومشاهير حيث باركوا لها على العمل. (للقراءة أكثر ماغي بوغصن في مرمى أصالة، نجوى كرم، نوال الزغبي وغيرهن).