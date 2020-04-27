غادة عبدالرازق "أجمد" من ياسمين صبري.. الجمهور يجري "مقارنات الجمال"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حلت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق ضيفة على برنامج "اغلب السقا" الذي تقدمه الفنانة اللبنانية رزان المغربي والفنان المصري أحمد السقا، وتدور فكرته حول منافسات جسدية تجمع بين الضيف والسقا في منافسة تحكم فيها المغربي.

وأثارت عبدالرازق إعجاب الجمهور بسبب رشاقتها وتألقها خلال الحلقة، حيث تغزل بها المتابعون وأكدوا أنها ما تزال تتمتع بالجمال والأناقة والرشاقة بالرغم من تقدم سنها.

ولم تكن مشاركتها في برنامج السقا السبب الوحيد لتصدر اسم عبدالرازق يوم أمس، فبعد عرض حلقة "رامز مجنون رسمي" التي استضاف فيها الفنانة ياسمين صبري، بدأت المقارنات بين جمال النجمتين بالرغم من الفارق العمري بينهما، حيث لفتت صبري الأنظار بجمالها بالرغم من خوفها ورشها بالماء والكثير من الأمور التي من الممكن أن تظهر أي سيدة بشكل غير جميل.

وعلق البعض أنه على الرغم من كبر سن غادة مقارنة بياسمين إلا أنها تبقى أيقونة في الجمال والأناقة، بالإضافة لموهبتها الكبيرة في التمثيل، مُعلقين أنها "أجمد منها".

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وعلى صعيد آخر تشارك الفنانة غادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "سلطانة المعز" وتعرضت الفنانة المصرية للهجوم بسبب عمليات التجميل "البوتكس والفيلر" التي أثرت بشكل كبير على ملامحها، بالإضافة لتأثيرها على قدرتها في التمثيل، وقال البعض إن عبدالرازق بسبب هذه العمليات تحولت إلى خليط من مريم حسين وميساء مغربي والفنانة السورية أصالة نصري، وإنها باتت مختلفة كثيرًا ولا تشبه نفسها.

وتصدر مسلسل سلطانة المعز الترند قبل شهر رمضان بعد قيام الفنانة اللبنانية نوال الزغبي بنشر التتر الخاص بالمسلسل بعنوان "ارتاحت" الذي غنته، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا وتغزل بجمال كلمات الأغنية وأداء الفنانة اللبنانية لها.

وتدور أحداث العمل في إطار درامي شعبي؛ إذ تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها.

ويشارك في بطولته كل من محمود عبد المغني، دينا، حسن حسني، محمد لطفي وآخرين وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير.

يُشار إلى أن عبدالرازق حققت نجاحا كبيرا في السنوات الأخيرة بسبب عدد من الأعمال التي قدمتها ومن بينها ضد مجهول، مع سبق الإصرار، حكاية حياة.