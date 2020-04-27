بعد سلافة معمار.. الليث حجو يعبر عن غضبه من بوستر "مسافة أمان"

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - رد المخرج السوري الليث حجو على بوستر مسلسل "مسافة أمان" بطريقته الخاصة من خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.

وعبّر حجو مخرج العمل عن استنكاره من البوستر الذي نشرته شركة إيمار الشام المنتجة للعمل، معلنة أنها ستكون حاضرة في موسم دراما 2020 على قنوات التلفزيون السوري والتلفزة الجزائرية، عبر مسلسل "مسافة أمان".

وجاء رد المخرج السوري واصفا كمية التعب الذي بُذل تجاه هذا العمل الدرامي، معبرا عن أسفه على وضع بوستر يُصنع في ثلاث دقائق فقط لمسلسل تم العمل وبذل المجهود عليه لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، وعلّق على الفيديو المنشور قائلاً : "أكثر من 100 فنان وفنّي، 2160 ساعة عمل، ملايين المشاهدات في مختلف بلدان العالم، وثلاث خطوات لصناعة بوستر".

كما أن الفيديو الساخر الذي وضعه يوضح كيفية صناعة بوستر لأي مسلسل، كان من خلال الكتابة على محرك البحث غوغل "ثلاث خطوات لصناعة بوستر"، وهذا ما ظنه الجمهور كناية عن عدم أهمية البوستر خاصة أنه تابع لعمل يُعتبر من روائع الدراما السوريّة بحسب وصفهم.

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ولم يكن الليث حجو وحده الذي انتقد البوستر، فقد سبقته النجمة السورية سلافة معمار قبل يومين بتعليقها على المنشور الذي وضعته شركة "إيمار الشام" متسائلة : "هالشي مزحة ولا حقيقة"، ثم أضافت في تعليق آخر : "في شركة محترمة بتنزل هيك بوستر"، كما أعادت معمار مشاركة الفيديو الساخر الذي نشره حجو على صفحتها الرسمية في إنستغرام معلقة عليه : "كيف تصنع بوسترا في ثلاث دقائق لعمل تم العمل عليه أكثر من ثلاثة شهور".

يُذكر أن مسلسل "مسافة أمان" عُرض في الموسم الرمضاني الفائت 2019 وهو من تأليف إيمان سعيد، إخراج الليث حجو، بطولة نخبة من نجوم الدراما السورية منهم سلافة معمار، كاريس بشار، قيس الشيخ نجيب، عبد المنعم عمايري، نادين تحسين بيك، هيا مرعشلي، وكان قد قُرر عرض المسلسل مرة أخرى خلال الموسم الرمضاني الجاري بسبب قلة الأعمال الدرامية نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد.

دراما 2020

يُشار إلى أن الليث حجو يحضر هذا العام من خلال مسلسل "أولاد آدم" الذي يُعرض حاليا خلال الموسم الرمضاني الجاري، وهو من تأليف رامي كوسا، وإنتاج "ايغل فيلمز" لصاحبها جمال سنان، وبطولة نخبة من نجوم سوريا ولبنان منهم مكسيم خليل، قيس الشيخ نجيب، ماغي بوغصن، دانييلا رحمة، وهو دراما تراجيدية يُشبه إلى حد ما الحياة الواقعية التي يعيشها الإنسان. يبدأ المسلسل بحبكتين تتقاطعان في ظرف معين حول علاقة غسان وديما، وسعد ومايا لتتطور الأحداث بعد ذلك.