معجبة تعلق بجرأة على صورة أحمد العوضي.. وياسمين عبد العزيز تتدخل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فوجئ الفنان المصري أحمد العوضي، بتعليق إحدى متابعيه على صورة له نشرها عبر حسابه الشخصي على "إنستغرام"، من مسلسل "الاختيار" الذي يعرض في شهر رمضان الجاري، ويجسد خلاله دور الإرهابي هشام عشماوي.

وتركت معجبة تعليقًا جريئًا على صورة أحمد العوضي، قائلة له: "نفسي فيك"، الأمر الذي دفع الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز للتدخل على الفور، خاصة أنها ترتبط بالعوضي عاطفيًا خلال الفترة الحالية.

وردت ياسمين على تعليق المعجبة قائلة لها: "نعم؟؟؟؟؟!!"، مع رمز تعبيري غاضب، في إشارة إلى تعجبها من التعليق الجريء، وغيرتها على العوضي من الفتاة صاحبة التعليق.

تعليق ياسمين عبد العزيز لاقى تفاعلًا كبيرًا من قبل متابعي العوضي، الذين أشادوا بجرأتها وعدم ترددها في الرد على الفتاة التي شن كثيرون هجومًا حادًا عليها، بسبب تعليقها الجريء على صورة الفنان الشاب.

ومن جانبه، امتص العوضي غضب ياسمين وغيرتها عليه، بنشره صورة لها عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك"، وعلق عليها برسالة شكر وغزل قال فيها: "شكرًا إنك في حياتي.. شكرا على كل حاجة، على تشجيعك وشكرًا على إنك حتة مني".

وأضاف العوضي: "أنا ناجح بيكي وليكي.. ألف ألف شكر ليكي يا ست الناس، بحبك".

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وردت عليه ياسمين عبد العزيز، قائلة: "أنا كمان بحبك ربنا ميحرمنيش منك إنت أحسن راجل في الدنيا".

وكانت علاقة أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز قد أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الأخيرة، لاسيما أن شقيق الأخيرة، وائل عبد العزيز، أبدى رفضه الشديد لارتباطهما ومغازلتهما لبعضهما على السوشال ميديا، وأعلن مقاطعته التامة لها ورفضه لتصرفاتها، كما هاجم العوضي بضراوة في أكثر من منشور مؤخرًا.

يذكر أن أحمد العوضي يلقى إشادة واسعة بسبب أدائه في مسلسل "الاختيار" الذي يشارك في بطولته مع الفنان أمير كرارة، وكوكبة من النجوم.

أما ياسمين عبد العزيز، فتقدم هذا العام مسلسل "ونحب تاني ليه"، ونجح أيضًا في جذب اهتمام عدد كبير من المشاهدين، بعد عرض 3 حلقات فقط منه حتى الآن.

ويشارك في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه"، الفنان المصري شريف منير ومواطنه كريم فهمي وتارا عماد وسوسن بدر، وهو من تأليف السيناريست عمرو محمود عبد العزيز.

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