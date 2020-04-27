أحمد شيبة وأمينه ونجوم الفن في كواليس أوبريت " خليك في البيت "

أنتهي كل من المطرب أحمد شيبة والمطربه أمينه من تصوير أوبريت "خليك في البيت " علي طريقة الفيديو كليب داخل أحد أماكن التصوير المختلفة والمقرر طرحه علي أحد القنوات الفضائية قريباً.

يدور محور أوبريت "خليك في البيت" حول العزيمة والإصرار علي المرور من هذه المحنة مهما كانت النتائج لتخطي هذه الأزمة وغيرها.

يضاف إلى ذلك بأن أوبريت "خليك في البيت" يجمع بين نجوم الفن والغناء المصريين، وذلك لبث رسالة تضامن مع الإنسانية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وبث حالة من التكاتف ضد هذه الأزمة.

جدير بالذكر بأن أوبريت " خليك في البيت " غناء المطرب أحمد شيبة والمطربه أمينه وأداء صوتي ومرئي لكل من الفنان أحمد بدير ومها أحمد وكمال أبو ريه وأحمد ماهر وهي من كلمات شفيق كارم والحان تامر حجاج وتوزيع تامر صقر ومستشار إعلامي حسام صلاح ومصور فوتوغرافي محمود عادل وفكره وإخراج هيثم عنتر .

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