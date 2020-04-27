شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. ماذا تفعل تايلور سويفت أثناء العزل بعد إلغاء حفلاتها لعام 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، قبل أيام إلغاء جميع حفلاتها وعروضها الحية للعام الحالي 2020، بسبب جائحة الفيروس التاجي كورونا، لكنها لا تزال قادرة على البقاء مشغولة أثناء الإغلاق والعزل المنزلى، حيث تجد المطربة البالغة من العمر 30 عامًا الوقت لأشياء كانت ستكافح من أجل الاستمتاع بها بما يتناسب مع جدولها الزمنى فى العمل، بما فى ذلك مشاهدة أفلام Hitchcock لأول مرة واللعب مع قططها الثلاثة، وهى أمور وفر العزل وقتًا كافية لتستمتع بهم.

بالطبع، لا يمكن أن نعرف على وجه اليقين أين تقضى نجمة البوب ​​عزلتها، أو مع من تقضيها، حيث لم تؤكد "سويفت" بعد ما إذا كانت تعمل على عزل نفسها فى أى من العقارات التي تمتلكها فى الولايات المتحدة والتى تبلغ قيمتها 81 مليون دولار، أو أنها تعزل نفسها مع صديقها Joe Alwyn ، الذي يقيم فى لندن.

ومع ذلك، فقد أعطت لمحة عن حياتها فى العزل المنزلى أثناء المقابلات مع مجلة People و SiriusXM، وعلى إنستجرام، حيث تقضى تايلور سويفت هذا الوقت فى فعل ما تفعله بشكل أفضل، كونها أمًا لقططها أصحاب الفرو، وهم ميريديث وأوليفيا وبنيامين، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "انسايدر".

وكتبت نجمة البوب الأمريكية، على موقع إنستجرام فى مارس الماضى، "بالنسبة لميريديث، فإن العزل الذاتى هو أسلوب حياة.. كن مثل ميريديث"، فى حين أنه من غير المعروف ما إذا كانت سويفت معزولة ذاتيًا مع أى بشر خلال هذا الوقت، فقد أخبرت SiriusXM أنها تتواصل مع الأصدقاء عبر FaceTime.

وقالت لـ"ديلى ميل": "خلال هذا الوقت، أعرف الكثير من أصدقائي بعمل نوع من تجمع FaceTime الأسبوعى، وهو أمر مرح دائمًا"، وأضافت "أعتقد أنه من المهم حقًا أن نظل جميعًا متواصلين لأنه كما تعلمون لا يجب أن تكون العزلة شيئًا شاملاً لكل شئ".

وأوضحت سويفت، أنها كانت تلعب ألعابًا عبر الإنترنت مع العائلة أثناء التباعد الاجتماعى، وقالت: "قد نكون جميعًا معزولين ماديًا ولكن لا يزال بإمكاننا البقاء على اتصال مع الناس، ولا يزال بإمكاننا ممارسة الألعاب مع أصدقائنا وعائلاتنا على هواتفنا، وهذا أحد الأشياء الرائعة فى التكنولوجيا الحديثة".

وبينما لا تستطيع أن تكون هناك شخصيًا للاحتفال بالمناسبات الخاصة مع الأصدقاء، تمكنت تايلور سويفت، من مشاركة حبها بطرق أخرى، حيث أرسلت وصديقها هدية لنجمة الموضة جيجى حديد، احتفالًا بعيد ميلادها الخامس والعشرين الأسبوع الماضى.

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ويقول تقرير "انسايدر"، "كان لدى المغنية الأمريكية، التى كان من المحتمل أن تقضى وقتها فى التحضير لجولتها "Lover Fest" قبل تفشى وباء الفيروس التاجى، فرصة للمشاركة فى أنشطة أكثر استرخاء"، حيث قالت سويفت، لمجلة "بيبول"، ونقلت تصريحاتها صحيفة ديلى ميل، "أحب قضاء أمسية كاملة فى طهى وجبة أثناء احتساء كأس من النبيذ والاستماع إلى الموسيقى القديمة".

وتحدثت أيضًا عن مشاهدة أفلام المخرج Hitchcock Alfred القديمة، قائلة لـ SiriusXM: "عاد الناس إلى مشاهدة الكثير والكثير من التلفزيون فى هذا الوقت من الحجر الصحى.. لقد عدت بالفعل وأشاهد الأفلام القديمة التى لم أرها من قبل".

وقالت: "شاهدت " Rear Window"، الذى لم أكن قد شاهدته، وإذا لم تكن شاهدت الفيلم من قبل، فأنصحك بمشاهدته"، وأضافت " Grace Kelly استثنائية في هذا الفيلم".

ومع ذلك، قالت النجمة إنها فى الغالب كانت على الإنترنت تحاول اكتشاف كيفية مساعدة الآخرين، وأضافت: "وأنا فى حالة ذهول مستمرة من المستجيبين وعاملي الطوارئ لدينا والمتخصصين فى الرعاية الصحية الذين يعرضون أنفسهم للخطر كل يوم يذهبون فيه إلى العمل".

اعتادت سويفت على التبرع بـ 3000 دولار للمعجبين على Tumblr ، الذين ينشرون عن صراعاتهم فى الحجر الصحى، وحتى الآن، أرسلت أموالًا إلى ما لا يقل عن أربعة معجبين، بعد قراءة المنشورات التى كتبوها على منصة وسائل التواصل الاجتماعى التى توضح بالتفصيل فقدان وظائفهم، واحتياجهم لدفع الفواتير، والمخاوف المالية الأخرى بسبب فيروس كورونا.

وقالت سويفت لـ SiriusXM: "أعتقد أن أحد الأشياء التى كانت مشجعة لى حقًا هو الاتصال بالإنترنت ورؤية أن الكثير من الأشخاص يتعاونون معًا ويساعدون بعضهم البعض"، وأضافت "أعتقد أنه يتعين علينا الآن التواصل مع إنسانيتنا أكثر من أى وقت مضى.. لذا، فإن هذا شىء أحب رؤيته هو التواصل، والناس هناك لبعضهم البعض فى هذا الوقت".