شكرا لقرائتكم خبر عن فرصة وجتلها..هكذا تحاول جيسي جي استعادة شانينج تاتوم بطريقتها الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجمة العالمية جيسي جي قادرة علي الاستفادة من أي فرصة تأتي لها ، فبعد انفصالها مرتين عن صديقها نجم هوليوود الشهير شانينج تاتوم، تسعى جيسي البالغة من العمر ( 32 عاما ) لاستعادة العلاقة من جديد .



رسال ة جيسي جي لتاتوم رسال ة جيسي جي لتاتوم

وأرسلت جيسي جي أمس برسالة للنجم العالمي شانينج تاتوم احتفالاً بعيد ميلاده الـ ( 40 )، فقد نشرت النجمة الشهيرة علي الـ stories الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستاجرام " عدة صور لشانينج ، منهم صورة و هو يقف في إحدي الجزر و علقت على الصورة فكتبت : "عيد ميلاد سعيد لأكثر رجل استثنائي .. أنت حقا "فريد" .. و أنا ممتنة للغاية لأنك ولدت، وأكثر امتنانا للقائنا" ، كما نشرت جيسي عدد آخر من الصور له .



رسال ة جيسي جي لتاتوم (2)

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و كانت هذه الخطوة التي جعلت قطاع كبير من محبي النجمين يؤكدون أن جيسي جي تبحث عن أي طريقة لكي تستعيد قصة حبها مع النجم الشهير.

يذكر أن رسالة جيسي جي احتفالا بعيد ميلاد شانينج تاتوم تأتي بعد عدة أسابيع من أنباء تفيد بأن الزوجين قد انفصلا للمرة الثانية .