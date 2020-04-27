شكرا لقرائتكم خبر عن من الحجر المنزلي..جولي أندروز تطلق مشروع جديد للقراءة..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة هوليوود الشهيرة جولي أندروز تمتلك جدول أعمال مزدحم و ذلك خلال تواجدها بالحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا " COVID19 " و الذي يهدد العالم .

تطلق النجمة الفائزة بجائزة الأوسكار البالغة من العمر ( 84 عاما ) مشروع جديد بعنوان " Julie’s Library: Story Time with Julie Andrews" ، حيث ستقوم النجمة الشهيرة بقراءة كتب للأطفال المعجبين، وهو الخبرالذي تداولته العديد من المواقع الفنية ومن أبرزها " جاست جيرد " .

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ستتعاون النجمة جولي اندروز في هذا المشروع مع ابنتها مؤلفة كتب أطفال و المخرجة بريطانية إيما والتون هاملتون و الحاصلة علي عدد من الجوائز، وستقرأ جولي وإيما عدد من كتب أطفالهما المفضلة عليهن.



جولي اندروز

قالت جولي أندروز في بيان : "عندما أصبحت أم ، نقلت حب القراءة لأطفالي، وفي الحقيقة لقد شاركت أنا وابنتي في تأليف أكثر من 30 كتاب للأطفال والشباب، ولا يزال شغفنا المشترك بقوة نحو قراءة القصص ومحو الأمية والفنون ، واستكملت : " نأمل أن توفر القصص والأفكار التي نشاركها ف مشروعنا الجديد " Julie’s Library " متعة الاستماع للعائلة بأكملها، وتلهم المحادثات الهادفة بين افراداها ، وأن تكون مصدر موثوق به للاستمتاع والتعلم الأدبي " .