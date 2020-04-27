شكرا لقرائتكم خبر عن عيلة المعمرين.. مايكل دوجلاس يحتفل بعيد ميلاد زوجة والده الـ101 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل النجم العالمي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد زوجة والده آن دوجلاس التي تتم عامها الـ101 اليوم، حيث نشر صورة لها وهي تحتفل بيوم ميلادها مرتدية كمامة واقية، معلقا علي الصورة عبر حسابه بموقع "انستجرام" :" زوجة أبي آن دوجلاس في عيد ميلادها رقم 101 ، تحتفل وتقول مرحبًا لجميع أصدقائها الذين قادوا السيارة ليتمنوا لها عيد ميلاد سعيد".





وكان توفى الفنان الكبير كيرك دوجلاس والد النجم مايكل دوجلاس عن عمر يناهز 103 عام شهر فبراير الماضى، وقال دوجلاس وقتها لمجلة بيبول "ببالغ الحزن والأسى أعلن وإخوتى رحيل كيرك دوجلاس عنا اليوم عن عمر 103 أعوام".

و فى ديسمبر الماضى، احتفل النجم الأمريكي مايكل دوجلاس بعيد ميلاد والده الممثل الكبير كيرك دوجلاس، الذى يبلغ 103 أعوام.

وينحدر دوجلاس من أصول روسية واسمه الحقيقي إيسور دانيالوفيتش، حيث قضى طفولته الفقيرة مع والدين مهاجرين وست أخوات، وتلقى دوجلاس ثلاثة ترشيحات لجائزة الأوسكار، وجائزة أوسكار عن مجمل أعماله، ووسام الحرية الرئاسي. وكتب عشر روايات ومذكرات.

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يذكر أن الفنان كيرك دوجلاس اعتمد على ذاته فى ظل نشأته فى أوساط فقيرة، إلا أنه استطاع أن يتعلم ويقفز إلى النجومية دون مساعدة الآخرين له، وكتب كيرك دوجلاس عشر روايات ومذكرات، وكان مؤخرا في المرتبة 17 على قائمة معهد الفيلم الأمريكي بين أعظم أساطير سينما هوليوود الكلاسيكية، وهو أعلى شخص حي على القائمة.

ومن أشهر أفلامه ، فيلم السلسلة الزوجية الذى عرض فى 1949، وفيلم دروب النصر، الذى ظل ممنوعا من العرض فى فرنسا لفترة طويلة، والذى أنتجه دوجلاس وأخرجه ستانلى كوبريك فى 1957.