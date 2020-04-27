شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على جثة النجم ديمترى دياتشينكو فى شقته..وشقيقه يوضح علاقة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفي الممثل الأمريكي ديميتري دياتشينكو عن عمر ناهز 52 عاماً، حيث عثرت الشرطة على جثته داخل بيته في مدينة دايتونا بيتش في ولاية فلوريدا، دون معرفة سبب الوفاة حتى الآن.

ويبدو أن دياتشينكو توفي إثر أزمة قلبية أو صعقاً بالكهرباء ولكن نتائج تشريح الجثة لم يبت فيها بعد، وفقا لشبكة cnn الأمريكية.

وعثرت الشرطة على ديمترى داخل شقته مستلقياً على كرسي في غرفة المعيشة ولا يستجيب، فيما ما يزال الدافع وسبب وفاة الممثل غير معروفين.

ووفقاً لما قاله أحد زملائه في العمل، فإنه لم يتلقَ منه أي اتصالات على مدى أيام وآخر ما سمعه من الممثل كان عبر رسالة نصية في 19 أبريل، ما اضطره للجوء إلى الشرطة.

كما ذكر زميل دياتشنكو للشرطة، أن الأخير تعرض للصعق بالكهرباء يوم 13 أبريل أثناء العمل واضطر إلى أخد إجازة.

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وعلى صعيد آخر، صرح شقيق دياتشنكو: "وفاته لا علاقة لها بفيروس كورونا، وليس هناك شكوك حول وجود شبهة جنائية بشأن طبيعة وفاته".

وذكر تقرير للشرطة أن دياتشنكو كان يتعافى من إصابة تعرض لها مؤخرًا في العمل، ولا توجد هناك علامات على وجود جريمة ولم يحدد مكتب الطبيب الشرعي بعد سبب الوفاة.

وولد دياتشينكو في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1968 في سان فرانسيسكو لعائلة مهاجرة من أوكرانيا، وهو أمريكي من الجيل الأول من أصل أوكراني ويوناني وسويدي، وبدأ مسيرته الفنية سنة 1997، ومن أشهر أعماله فيلم الرعب "يوميات تشيرنوبيل" عام 2012.

وشارك أيضاً في العديد من البرامج التلفزيونية بما في ذلك "سي إس أى ميامي، وكريمينال مايندز، وصانز أوف انكيه". كما شارك أيضاُ، في "كيف قابلت أمك" و"عظام" و"أبناء الفوضى" و"بروكين جيرلز2"" وغيرها من الأعمال.

وظهر دياتشينكو أيضا في فيلم: "مملكة الجمجمة البلورية"، بالإضافة إلى أنه شارك في الأداء الصوتي في "سلاحف النينجا"، وحصل دياتشينكو على درجة البكالوريوس في الموسيقى في جامعة القبة، وماجستير في الموسيقى من جامعة ولاية فلوريدا.