شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم بوجه جديد في "بـ 100 وش" تستحق عنه لقب سكر الدراما الرمضانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لم يصدق المشاهدين ظهور نيللي كريم في دراما رمضان بوجه كوميدي بعيد عن النكد لكنها حقيقة فقد قررت نيللي ان تتخلي عن النكد والدراما المأساوية لتقدم لنا هذا العام وجها آخر لها وهو الوجه الكوميدي الذي قدمته من قبل في السينما مع هاني رمزي في أكثر من فيلم منها "غبي منه فيه" و"الرجل الغامض بسلامته".

نيللي كريم هنا في مسلسل "بـ 100 وش" في شخصية " سكر " تقدم وجها جديدا لها في التمثيل وهو الوجه الكوميدي الذي ترتدي له 100 وش ونجحت بالفعل في إضحاك المشاهدين وأنا واحد منهم فهناك أوجه كثيرة للفنانة نيللي كريم دائما يكون للمخرجة كاملة أبوذكري الفضل في اكتشافها وفي رمضان هذا العام نحن أمام وجه جديد لنيللي كريم تستحق عنه لقب "سكر" الدراما في رمضان .



نيللي كريم في مسلسل كوميدي

الكوميديا موجودة منذ الحلقة الأولي وهي مختلفة عن نيللي كريم التي اعتدناها في دراما رمضان وهي بالمناسبة كوميدية جدا والمواقف التي كتبت لها في المسلسل تعتمد علي كوميديا الموقف الذي يصنع الابتسامة الحقيقية .



نيللي كريم في مسلسلها

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المسلسل مكتوب من خلال مواقف كوميدية لاثنين من النصابين "سكر" و"عمر" يتعرفان بشكل كوميدي حيث ينصب "عمر" علي "سكر" بعد عملية نصب كبيرة تقوم بها مع عصابتها في محل مجوهرات ويبدو من الحلقات التي عرضت حتي الآن انهما سيكونان سويا فى النصب والإحتيال وهنا ستظهر مواقف كوميدية كثيرة لأن تيمة النصب والاحتيال تيمة دائما تصنع الضحكات والابتسامات منذ أن قدمها أحمد مظهر وإسماعيل ياسين في "العتبة الخضراء" وعادل إمام ولبلبة في "عصابة حمادة وتوتو" ولكن هنا المواقف وطرق النصب مختلفة وتطورت مع تطور الزمن.



نيللي كريم تقدم وجه جديد لها

تحية واجبة في هذا العمل للمخرجة كاملة أبو ذكري لأنها تقدم شكل جديد للكوميديا يبدأ من التتروالأغنية التي اختارتها لفرقة المدفعجية ومؤكدة أننا سنعيش تجربة إخراجية جديدة كوميدية للمتميزة كاملة أبوذكري .