شكرا لقرائتكم خبر عن درة تشيد بدور نور فى " البرنس ".. والأخيرة ترد: "يارب اللى جاى يعجبك " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشادت الفنانة درة، بدور الفنانة نور اللبنانية في مسلسل البرنس للنجم محمد رمضان، وكتبت درة لها عبر حسابها على إنستجرام، قائلة:"هايلة في المسلسل يا حبيبتى برافو"، لترد نور على درة قائلة:" شكرا يا درة يارب اللى جاى برضوا يعجبك".



نور و درة



نور و درة

وقد شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل "البرنس" الذى يذاع على قناتى dmc، وdmc دراما، طوال أيام شهر رمضان، وصلة "ردح" بين "علا" التى تجسدها نور اللبنانية و"عبير" التى تجسدها رحاب الجمل، بسبب حقد الأخيرة والتي قامت بمعايرتها بعد حبس شقيقها حمادة "محمد مهران"، وبسبب أنها أصبحت مُطلقة بعد أن كانت أرملة أيضا، لترد عليها "علا" التي تجسدها نور قائلة، "كلامك ملهوش لازمة لأن صاحبته ملهاش لازمة، وأنا اتجوزت مرتين وربنا موفقنيش بس ما اتجوزتش بعد ما كبرت وسنانى وقعت زيك".

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تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.