شكرا لقرائتكم خبر عن موعد وقنوات عرض الحلقة الرابعة من مسلسل "فرصة تانية" وتفاصيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر متابعى مسلسل "فرصة تانية للنجمة ياسمين صبرى، عرض الحلقة الرابعة من العمل اليوم الاثنين، حيث تعرض حلقات العمل، الساعة 5 مساء على قناة cbc وتعاد الساعة 1 ظهراً، 12 منتصف الليل، و10.30 مساء على قناة DMC وتعاد الساعة 6.30 صباحاً، وبعدها الساعة 11.30 على قناة ON وتعاد الساعة 5.15 صباحاً، 10.15 صباحا.

ومن المقرر أن تكشف الحلقة الرابعة عن عدد من الأمور التي انتهت بها الحلقة الثالثة، وخاصة بعدما عادت ملك – ياسمين صبرى – إلى عملها واسناد لها مهام إدراية بدلاً من مهامها الأساسية لحين عودتها الى طبيعتها، كما يترقب متابعى العمل رد فعل ريهام – أيتن عامر – بعدما قرر زياد – أحمد مجدى – العودة لها بعدما رفعت عليه قضية مؤخر بقيمة 2 مليون جنيه.

ومن الأمور المنتظرة في الحلقة الرابعة تطورات أزمة مريم – هبة مجدى – مع زوجها مدحت – دياب – بعدما هددها الأخير بأنها اذا لم تنسى فكرة الطلاق وتعود إلى منزله سيجبرها على توقيع وصل أمانة بقيمة مؤخر الصداق وتنازل على شقة الإسكندرية التي كتبها باسمها وهدهها بمقابلة ملك واخبارها بتفاصيل ما مرت به قبل الحادث حتى تتنكس في العلاج.

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"فرصة تانية" يعرض على قنوات cbc، dmc، on وهو معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، عمرالشناوى، محمد جمعة وتميم عبده.