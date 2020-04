شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو..دواين جونسون يغني You’re Welcome من فيلم Moana كل ليله لابنته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجم الاكشن العالمي دواين جونسون أصبح الآن يحب قضاء الوقت في المنزل وذلك بعد أن التزم بفترة الحجر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid19".

ظهر النجم البالغ من العمر (47 عاما) علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" بمقطع فيديو قصير لنفسه وهو يغني أغنية "You’re Welcome" من فيلم "Moana" لابنته تيانا البالغة من العمر عامين، في حين كشف جونسون أنه يفعل ذلك كل ليلة، وقد حصد الفيديو 4.5 مليون مشاهدة علي إنستجرام خلال 17 ساعة فقط .

وعلق دواين علي الفيديو فكتب: "للمرة الـ 1927، سأغني"You’re Welcome" كجزء من المفاوضات مع جل الذهاب للنوم"..وأشار جونسون أن ابنته تيانا ليس لديها فكرة أن والدها هو من قدم شخصية "maui" ضمن أحداث فيلم "Moana".

Advertisements

يذكر أن دواين جونسون قدم عدد كبير من الاعمال الفني الناجحة، ومن ابرزها "Pain & Gain" و " San Andreas" و "Central Intelligence" و "The Fate of the Furious" و"Baywatch"، وغيرهم .



دواين 1