الليلة.. حسن شاكوش ضيف إيناس الدغيدي في شيخ الحارة

يحل المطرب الشعبي حسن شاكوش، ضيف برنامج "شيخ الحارة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي ويذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم، الإثنين.
ومن المقرر ان يتحدث شاكوش خلال الحلقة عن اسرار لاول مرة حول حياته الفنية والشخصية، كما يكشف عن اعمالهالجديدة، بالإضافة لأسئلة شيخ الحارة.
الجدير بالذكر برنامج "شيخ الحارة" يعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويذاع عبر قناة القاهرة والناس.
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