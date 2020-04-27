اشادت المطربة لطيفة بمسلسل "سكر زيادة" الذي يعرض خلال الموسم الرمضاني الحالي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصير "تويتر". وكتبت لطيفة في تدوينة عبر حسابها قائلة : "ياجماعه لما التاريخ والخبرة والإرادة والذكاء والقيمة الفنيه ينزلوا الساحة ده معناه متعه وخفة دم ودروس فنىه.. فنانات كبار شكرااااا أسعدتونا وحليتوا رمضان ربنا يحميكم باحبكم كلكم.. سكر زيادة ". قائلة : "ياجماعه لما التاريخ والخبرة والإرادة والذكاء والقيمة الفنيه ينزلوا الساحة ده معناه متعه وخفة دم ودروس فنىه.. فنانات كبار شكرااااا أسعدتونا وحليتوا رمضان ربنا يحميكم باحبكم كلكم.. سكر زيادة ". Advertisements مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، ويزو، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. لطيفة لنجمات"سكر زيادة": أسعدتونا وحليتوا رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.