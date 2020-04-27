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أن يشب الابناء على صنعة آبائهم، أمر مفروغ منه وليس جديدا، وأبناء الفنانين خير مثال على ذلك، حيثُ ورث عدد منهم موهبتهم ليمضوا من نفس النقطة التى انطلق منها آباؤهم.
يشارك فى الموسم الرمضانى الحالى عدد من أبناء الفنانين، يأتى على رأس المقدمة الفنانة هنادى مهنى التى شقت طريقها فنيا، فى الثلاث سنوات الماضية، حيثُ تشارك فى بطولة مسلسل «خيانة عهد» للفنانة يسرا.
ويتبنى العمل نفسه موهبة جديدة وهو تيام مصطفى قمر، الذى قرر أن يسير علىدرب أبيه الفنان مصطفى قمر.
وتعتبر مشاركة تيام هى الثانية، فقد سبق وشارك فى بطولة مسلسل «أهو ده اللى صار» الذى عرض الموسم الرمضانى الماضى، وحقق نجاحا كبيرا أثنى عليه النقاد والجمهور.
وبعد سنوات طوال على مشاركتها فى فيلم «عُمر وسلمى»، تعود الفنانة الشابة ملك أحمد زاهر فى ثوب الفتاة الشعبية بالبرقع والخلخال والملاية اللف فى مسلسل «الفتوة» بطولة الفنان ياسر جلال.
ويضم المسلسل أيضا كلًا من محمود عمرو محمود ياسين، حفيد الفنان القدير محمود ياسين وشهيرة أحمد.
الحظ أيضا صاحب الفنان أحمد خالد صالح نجل الفنان الراحل خالد صالح، الذى يشارك فى بطولة مسلسل «الفتوة».
ويظهر كل من الفنان محمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز كضيوف شرف فى الملحمة الوطنية «الاختيار» بطولة الفنان أمير كرارة.
ولأول مرة تقف الفنانة رانيا محمود ياسين، أمام الزعيم عادل أمام فى مسلسل «فالنتينو».
وينضم إلى القائمة الفنان الشاب طارق نجل المخرج أحمد الإبيارى وحفيد المؤلف أبو السعود الإبيارى، الذى وقع عليه الاختيار للمشاركة فى مسلسل «فالنتينو» بطولة عادل إمام، ليضحك الحظ فى وجهه ويسمح له بالوقوف أمام الزعيم.
كانت هذه تفاصيل خبر «الفتوة» يجمع أبناء وأحفاد الفنانين.. وابن مصطفى قمر يظهر مع يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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