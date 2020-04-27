نور: استمتعت بتأدية دورى فى «البرنس».. وكل أدوارى محسوبة عليّ

أفضل التركيز فى أعمالى وشخصيتى.. ولا أشغل نفسى بأمور أخرى

ابتعدت عن الفن لمدة خمس سنوات.. وعدت بشغف أكبر وطاقة كبيرة

نور استطاعت لفت الأنظار إليها منذ ظهورها الأول عام 2000 فى فيلم «شورت وفانلة وكاب»، لتحجز لها مكانة كبيرة عند المصريين، قدمت بعدها سلسلة من الأعمال الناجحة والمميزة، فلم تهتم يومًا بمساحة الدور الذى تقدمه، ولكن اهتمامها الأول دائمًا كان فى تميزه واختلافه.

تنافس نور هذا العام فى مسلسل «البرنس» أمام الفنان محمد رمضان، حيث تجسد لأول مرة دور فتاة شعبية تدعى «علا»، فتقول:« ليس معنى أن علا من منطقة شعبية، أنها ستتحدث بطريقة معينة، فأسلوب المنطقة الشعبية لا ينحصر فى شىء واحد، وأهم شىء أراده محمد سامى هو أن تكون الشخصية حقيقية، من لحم ودم، يصدقها الجمهور».

تحدثت نور مع «الوفـد» عن مشاركتها فى الموسم الرمضانى، وكيف استعدت للشخصية، وأهم النصائح التى قالها لها محمد سامى مخرج العمل، واذا كان هناك من يغير منها فى الوسط الفنى، وعلاقتها بأسرتها، وأعمالها المقلة فى مشوارها الفنى، وأهم ما جذبها لتقديم مسلسل «البرنس» والجديد لديها بعد رمضان وعن غيرها من الامور كان لنا هذا الحوار..

< فى البداية.. ما الذى جذبك للعمل فى مسلسل «البرنس»؟

- هذه هى المرة الأولى التى أؤدى فيها دور فتاة شعبية، وهى أيضاً المرة الأولى التى أتعاون فيها مع محمد رمضان، كما جذبنى ايضا قصة وسيناريو المسلسل، وأحببت العمل مع المخرج محمد سامى لأنه ممتع ويضيف لأى ممثل.

< كيف كان استعدادك للشخصية؟

- استمعت إلى توجيهات المخرج، وفهمت ما يريده من شخصية علا، وذاكرت الدور جيداً، واستوعبت أبعاد الشخصية.

< ما اهم النصائح التى قالها لك محمد سامى خلال العمل؟

- محمد سامى يجيد توجيه الممثلين، وقد أسدى لى العديد من النصائح، ولكنه دائماً يحاول الابتعاد عن «الكليشيهات»، فليس معنى أن «علا» من منطقة شعبية، أنها ستتحدث بطريقة معينة، فأسلوب المنطقة الشعبية لا ينحصر فى شىء واحد، وأهم شىء أراده محمد سامى هو أن تكون الشخصية حقيقية، من لحم ودم، يصدقها الجمهور.

< ما أصعب المشاهد التى واجهتِها فى مسلسل «البرنس»؟

- لا أعرف مقياس الصعوبة، فهناك مشاهد تكمن صعوبتها فى الانفعال الكبير، ومشاهد أخرى فى إعادة تصويرها أكثر من مرة، فعندها يصبح الأمر مرهقاً أكثر مما هو صعب.

< دائما كلما كان العمل كبيرًا يحدث غيرة بين افراده، هل شعرت نور أن هناك زميلة تغار من نجاحها فى يوم من الايام؟

-لا أشغل نفسى كثيراً بهذه الأمور، فأنا أركز على نفسى وعملى، فهذا هو ما يهم فى النهاية.

< لماذا انت مقلة فى اعمالك الفنية؟

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- لا أعتبر نفسى مقلة، لأننى أفضل اختيار الأعمال التى أؤديها، فكل أدوارى محسوبة عليّ، ولا أريد أن أخطو فى اتجاه خاطئ، كما أن المجهود الكبير المبذول فى الأعمال الدرامية أو السينمائية يحثنى على اختيار الأعمال الجيدة وخصوصاً فى حالة نجاح عمل سابق، فأنا أود الحفاظ على نجاحه.

< العالم يعانى ارتباكًا بسبب أزمة الكورونا.. حدثينا كيف تقضى ايامك فى ظل هذه الظروف؟

- مثل أى أم أقضى

هذه الفترة فى المنزل مع أولادى، ومؤخراً عُدت مرة أخرى للرسم وهذا شىء جيد ومفيد، مثل الجميع أقضى وقتى فى المنزل لمشاهدة الأفلام.

< لماذا رغم كل هذه السنوات فى مصر لم تقدمى اعمالًا فى بيروت؟

- كان هناك العديد من المشاريع فى بيروت، ومن ضمنها عمل عن مى زيادة ولكنه توقف لأسباب انتاجية، ومشاريع أخرى لم تستكمل أيضاً لأسباب إنتاجية، وهناك مشاريع تعارض فيها جدول تصويرى فى مصر، فلم أتمكن من الجمع بين عملين، ولكننى أتمنى المشاركة فى اعمال لبنانية فى المستقبل.

< بدايتك كانت فى السينما لماذا ابتعدت عنها؟

- لم أبتعد عن السينما، ففى العام الماضى، كنت أحضر لفيلم «الأوضة الضلمة الصغيرة» ولكنه توقف لأسباب إنتاجية، وستكون هناك أعمال سينمائية مستقبلية.

< ابتعدت عن الساحة الفنية 5 سنوات قبل أن تعودى، ما الذى غيرته تلك السنوات فى نور؟

- فى الواقع ابتعدت عن الفن لمدة خمس سنوات، وعدت من خلال سرايا عابدين، وأبرز ما غيرته فيّ السنوات، طبعاً الأمومة، وأظن أن هناك العديد من الأمور التى تغير الانسان، فقد يتحول الشخص إلى النقيض فى شهور فما بالك بالعديد من السنوات.

< هل البعيد عن العين بعيد عن الجمهور فى الوسط الفنى؟

- قد تكون هذه الجملة صائبة فى حال الشخص الذى يغيب دون أن يترك رصيدًا عند الجمهور، على العكس من حالتى، وعندما عدت كان الجمهور يفتقدنى، فالناس قد يتذكرون الشخص الذى يحبونه حتى فى حال غيابه، والحمد لله مرت فترة على عودتى.

< بعد كل هذه السنوات من بعد شورت وفانلة وكاب هل ما وصلت له الآن هو ما كنت تحلمين به؟

- بالطبع أحمد الله على كل ما حققته حتى الآن، وأنا أملك رغبة كبيرة وشغفًا وطاقة إيجابية لتحقيق المزيد.

< ما النصائح التى تقولينها للجمهور؟

- نحن نمُر بظروف صعبة ولكن دعونا نرى الجيد فيها، فالجميع ظروفهم صعبة ولكن دعونا نستفيد بالوقت بفعل أشياء لم نقم بها منذ وقت طويل، نقضى الوقت سوياً، فقضاء الوقت فى المنزل له فوائد كثيرة.