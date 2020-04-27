نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد شقيقها وهو يخطف الأضواء مجدداً-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​ بعيد ميلاد شقيقها نبيل، إذ نشرت عبر خاصية القصص المصورة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة تجمعهما، ظهرت فيها وهو يحتضنها ويبتسمان، وعلّقت بالقول:"عيد ميلاد سعيد حبيبي".

وإستطاع نبيل أن يخطف الأضواء مجدداً بجاذبيته وجماله، إذ أعاد المتابعون تداول الصورة مشيدين بجمال نبيل، مع العلم أنها ليست الإطلالة الأولى له، وهو كان خاض تجربة الغناء ليعود ويبتعد عن الساحة الفنية.

ذكر ان آخر أعمال عجرم أغنية "العمر" تتر مسلسل"سكر زيادة" وهو يجمع النجمتين نادية الجندى ونبيلة عبيد ويشارك في بطولته أيضاً سميحة أيوب وهالة فاخر وغيرهم.

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