ما حقيقة إصابة لارا خوري بـ فيروس كورونا؟

ميرنا وليد - بيروت - نفت الممثلة اللبنانية ​لارا خوري​ إصابتها ب​فيروس كورونا​، قائلةً:"بفضل الله و الوقاية لست مصابة بالكورونا و اتمنى ان يزول هذا الشبح المخيف عن العالم بأسره".

وأكدت أنها التزمت بتعليمات الحجر الصحي الطوعي الذي نصحت به وزارة الصحة ووزارة الداخلية في ظل تفشي فيروس كورونا ليس في لبنان وحسب وإنما في دول كثيرة حول العالم، وأشارت ان حرصها على صحتها وصحة اسرتها والاجراءات الوقائية التي لجأت اليها كانت كفيلة في ابعاد هذا الوباء عنها.

في المقابل كانت لارا من الوجوه البارزة في الدراما التلفزيونية هذا العام من خلال مسلسل "لو ما التقينا" الذي كتبته ندى عماد خليل واخرجه ايلي الرموز، وتجسد في العمل المشار اليه شخصية "سمر" الفتاة التي تزوجت وتعيش أسعد لحظات الحب و الوفاق مع زوجها ، قبل ان تنقلب الصورة رأساً على عقب و تبدأ المشاكل و تتضح صورة أمور خفية في حياتهما الزوجية .

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