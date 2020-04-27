زينة لـ سعد لمجرد :برافو يا معلم-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - هنأت ​الممثلة المصرية زينة​ الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ على أغنيته الجديدة بعنوان "شدة وبتزول" والتي جمعته بالفنان اللبناني ​صلاح الكردي​، وحملت رسالة أمل بأن غداً أجمل بعد إنقضاء أزمة فيروس كورونا.

ونشرت زينة عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع من فيديو كليب الأغنية وعلّقت بالقول:"شدة وهاتزول ياااااارب تزول، أغنيه تحفه كلها طاقه إيجابية برافو يا معلم، سعد لمجرد الموهوب، حلوي أوي يا سعيد الماروق".

من ناحية اخرى، تشارك زينة فى السباق الرمضاني مسلسل "جمع سالم" ويناقش المسلسل في إطار درامي قضية التبني والمشاكل الاجتماعية داخل الأسرة المصرية.

المسلسل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حيث يناقش قضايا الأيتام، ويشارك في بطولته بجانب زينة كل من محمد شاهين، ودلال عبد العزيز، ومحمد عادل، وجاري التعاقد مع باقي النجوم، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان حداد.

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