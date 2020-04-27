ميرنا وليد - بيروت - بعد أن أمر النائب العام المستشار حماده الصاوي، بحبس ​سما المصري​ أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، قالت النيابة العامة إنه تبين لها من تصفح أحد هواتف المصري إنشاؤها العديد من الحسابات، على خلاف ما أعلنت.

وأضافت النيابه أنها عندما واجهتها بذلك بررت إنشاءها تلك الحسابات المتعددة احترازاً من محاولات اختراق أي منها، خاصة بعد واقعة سرقة هاتفها التي ادعت سرقته، وضماناً لوجود حسابات تتمكن من النشر والتفاعل من خلالها إذا اختُرق أو سُرق أي من تلك الحسابات.

وواجهت النيابة العامة المتهمة بأدلة الاتهام والتي تبين منها إذاعتها بثا مباشرا لمتابعيها بأحد تطبيقات التواصل الاجتماعي وارتدائها ملابس مخلة بالحياء العام، واستعراضها جسدها، وتحريضها مشاهديها على التقاط صور أو تسجيلات لها خلال ذلك.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سما المصري إعترفت ببثها فيديوهات مخلّة بالآداب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.