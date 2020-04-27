وائل عبد العزيز يدافع عن ياسمين صبري.. ما القصة؟

ميرنا وليد - بيروت - نشر الممثل المصري ​وائل عبد العزيز​تعليقا عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي يدافع من خلاله عن ​ياسمين صبري​ بعد الهجوم الشرس الذي تعرضت له بعد انطلاق عرض مسلسلها الجديد "فرصة تانية".

وقال وائل : "أنا حابب افهم الناس حاجة عن الهجوم علي ياسمين صبري !.. ياسمين صبري بلغه سوقنا اسمها ڤيديت ! .. والڤيديت في تاريخ السينما العالميه والعربيه وحتي الهنديه لازم ينطبق عليها مميزات معينه".

وأضاف وائل قائلا : "يعني الرشاقه والجمال وطلة مميزه عن غيرها ووش تحبه وترتاح ليه عشان تأدي الأدوار الرومانسية وآخر شيء التمثيل".

وأوضح وائل قائلا : "لو رجعنا للزمن ورا شويا هنلاقي اكتر ڤيديدات السينما فيهم المميزات دي وتمثيلهم في الاول كان علي قدهم .. الي ان ارتقي من كتر الشغل والأدوار المختلفة غير الشغل علي النفس".

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