كاثرين شوارزينغر حامل بطفلها الأول من كريس برات

ميرنا وليد - بيروت - تنتظر الكاتبة ​كاثرين شوارزينغر​ إبنة الممثل العالمي ​أرنولد شوارزينغر​ طفلها الأول من زوجها الممثل العالمي ​كريس برات​.

وذكر موقع ET الأجنبي أن الثنائي الشهير يعيشان سعادة كبيرة لأنهما يعتبران أن إنجاب الأطفال شيء مهما بالنسبة لهما، لافتا إلى أن كاثرين تمكث في بيتها الآن في ظل انتشار ​فيروس كورونا​.

يشار إلى أن كريس (40 عاما)، وكاثرين (30 عاما)، تزوجا منذ 10 أشهر في كاليفورنيا، وهذا الطفل سيكون أول طفل لكاثرين، في حين أن كريس لديه طفل يدعى جاك (7 أعوام ونصف العام)، من زوجته السابقة الممثلة آنا فاريس.

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