بالفيديو- بشرى تطلق تحدي "الصفارة" بعد مسلسلها "القمر أخر الدنيا"

ميرنا وليد - بيروت - أعلنت الممثلة المصرية بشرى عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عن تحدّ جديد لمتابعيها، وهو تقديم الموسيقى التصويرية للمسلسل بالصفارة، وقدمتها بنفسها أمام متابعيها.

ويعرض للممثلة المصرية بشرى حاليا مسلسل "القمر آخر الدنيا"، الذي تلعب بطولته وتنافس به في السباق الرمضاني لعام 2020.

الجدير ذكره أن "القمر آخر الدنيا" تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، وهو بطولة بشرى، مؤمن نور، هشام إسماعيل، ساندي، مادلين طبر، ثراء جبيل، سميرة عبد العزيز، أحمد كرارة، وأميرة نايف، وهدي الإتربي، وعمرو عابد، ومن إخراج تامر حمزة.

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