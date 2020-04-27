أول دولة في العالم تعلن انتصارها على فيروس كورونا

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:16 مساءً - أعلنت ” جاسيندا أرديرن ” رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الإثنين عن تمكن بلادها من وقف تفشي فيروس كورونا المستجد .

وأوضحت أن نيوزيلندا تجنبت الأسوأ في هذا الوباء .. وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة الفيروس .

وقالت جاسيندا أرديرن : ” لا يوجد عملية تفشي واسعة النطاق وغير مكتشفة في نيوزيلندا .. لقد ربحنا تلك المعركة ولكن يجب أن نظل يقظين إذا أردنا المحافظة على ذلك ” .

وأشارت إلى إنه سوف يتم تخفيف قيود الإغلاق الصارمة بداية من مساء اليوم الإثنين .