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كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:16 مساءً - أعلنت ” جاسيندا أرديرن ” رئيسة وزراء نيوزيلندا اليوم الإثنين عن تمكن بلادها من وقف تفشي فيروس كورونا المستجد .
وأوضحت أن نيوزيلندا تجنبت الأسوأ في هذا الوباء .. وشددت على ضرورة الاستمرار في مكافحة الفيروس .
وقالت جاسيندا أرديرن : ” لا يوجد عملية تفشي واسعة النطاق وغير مكتشفة في نيوزيلندا .. لقد ربحنا تلك المعركة ولكن يجب أن نظل يقظين إذا أردنا المحافظة على ذلك ” .
وأشارت إلى إنه سوف يتم تخفيف قيود الإغلاق الصارمة بداية من مساء اليوم الإثنين .
كانت هذه تفاصيل خبر أول دولة في العالم تعلن انتصارها على فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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