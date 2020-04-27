شاهد .. أحدث ظهور لشقيق نانسي عجرم

كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:16 مساءً - نشرت الفنانة اللبنانية ” نانسي عجرم ” صورة لشقيقها ” نبيل عجرم ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري لتهنئه بعيد ميلاده . وظهرت نانسي عجرم في الصورة برفقة شقيقها وهي تحتضنه .. وكتبت في تعليقها عليها : ” كل سنة وانت طيب حبيبي ” . وتفاعل المتابعون بشكل كبير على الصورة والذين أشادوا بجاذبية نبيل عجرم ووسامته والشبه الكبير بينه وبين شقيقته .

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