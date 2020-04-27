كتب امير فتحي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:16 مساءً - نشرت الإعلامية ” بوسي شلبي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة للإفطار الذي جمع بينها وبين كلا من الفنانات هالة صدقي ودنيا عبد العزيز وإلهام شاهين في اليوم الأول من شهر رمضان المبارك .
وذلك في الظهور الأول لدنيا عبد العزيز بعد وفاة والدتها والتي بدت في الصورة عليها ملامح الحزن وبوجه متعب بدون مكياج مرتدية الملابس السوداء .
وكتبت بوسي شلبي في تعليقها على الصورة قائلة : ” برغم كل الظروف ما ينفعش منفطرش مع بعض .. أحلى اخوات رمضان كريم ” .
وعلقت الفنانة هالة صدقي فقالت : ” ما ينفعش رمضان من غير لمتنا يا بسبس كل سنه وكلنا بخير ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. الظهور الأول ل ” دنيا عبد العزيز ” بعد وفاة والدتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.