القراء يرفضون الجزء الثالث من “ما فييّ” بحسب استفتاء الخليج 365

يطرح موقع “الخليج 365” بشكل يومي أسئلة على قرائه، عبر حسابه الخاص على موقع انستغرام، وذلك لمعرفة رأي الجمهور في الأحداث الفنية.

سؤال الاستفتاء لـ 24 ساعة الماضية هو “شركة الإنتاج وعدت بجزء ثالث من مسلسل “ما فييّ” هل توافقها الرأي؟

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أتت النتيجة على الشكل التالي: 70% طبعا لأ و 30% طبعا ايه وذلك على مدار 24 ساعة حيث صوّت أكثر من 4000 شخصاً على هذا السؤال.

وكان المنتج صادق الصبّاح قد أعلن عن تحضيرات شركته لانتاج جزء ثالث من المسلسل المشترك “ما فييّ”، وذلك مع انتهاء الجزء الثاني منه والذي ضم مجموعة من الممثلين مُعتصم النهار، فاليري أبو شقرا، زينة مكي، بيار داغر، ليليان نمري، إلسا زغيب، جو طراد، ناتاشا شوفاني، سعد حمدان، إيلي شوفاني وغيرهم، بالاضافة الى وجوه تمثيلية جديدة انضمت الى الجزء الثاني من بينهم سينتيا سامويل، وسام بريدي، وسام صباغ والقديرين كارمن لبّس ونعمة بدوي.

أيضاً بعد الاعلان عن جزء ثالث انقسم الجمهور الى قسمين عبر مواقع التواصل منهم من أحبوا الشخصيات ويريدون استمرارها بجزءٍ ثالث، والبعض الآخر عبّروا عن استيائهم لان القصة لا تحتمل جزءاً ثالثاً.