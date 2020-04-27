مشاهد عبدالمنعم عمايري ودانا حلبي في "ببساطة" تعيد علاقتهما للواجهة

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بدأت قناة لنا السورية بعرض الموسم الثاني من مسلسل "ببساطة"، وهو عبارة عن لوحات كوميدية يُشارك بها عدد من نجوم سوريا، من إنتاج شركة روي لصاحبها الفنان السوري باسم ياخور.

وانضم إلى الموسم الثاني عدد كبير من نجوم الدراما السورية أبرزهم عبدالمنعم عمايري ونادين تحسين بك وهبة نور وآخرون، بالإضافة للفنانة اللبنانية دانا حلبي.

وإحدى اللوحات التي عرضت يوم أمس جمعت بين عبدالمنعم عمايري ودانا حلبي بعدما كانت قد انتشرت أخبار كثيرة في الفترة الماضية عن ارتباطهما بشكل رسمي وسط إشارات واضحة من حلبي، دون أي إعلان رسمي من طرف الفنان السوري.

وتفاعل الجمهور مع اللوحة التي جمعت النجمين، ففي الوقت الذي أكد فيه البعض أن علاقتهما بدأت منذ تصوير العمل، قال آخرون إن قصة ارتباطهما قد تكون وسيلة للترويج للمسلسل، لا سيما وسط التزام عمايري الصمت، على الرغم من إصرار حلبي على الترويج له بطرق غير مباشرة، فيما قال آخرون إن عملهما معًا قد يكون سببًا بوجود علاقة صداقة مميزة جمعتهما.

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في المقابل، استنكر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي كلام الفنان السوري أيمن رضا خلال حلوله مؤخرًا على برنامج راحت علينا الذي يقدمه الإعلامي هشام حداد، حين وصف زميله عمايري بـ "صايع ضايع"، وهو الوصف الذي أغضب الأخير بشكل كبير وجعله يشن هجوما شديدا وعنيفا على رضا.

وعلق هؤلاء أن رضا لم يكن يبالغ بهذا الوصف والدليل علاقة عمايري بـ حلبي، متسائلين عن سبب عدم خروجه بأي توضيح رسمي عن طبيعة هذه العلاقة دون ردع حلبي على الخروج بأي تلميحات حول الأمر.

يُشار إلى أن أخبار ارتباط الفنانة اللبنانية دانا حلبي بالفنان السوري عبدالمنعم عمايري كانت قد شغلت الصحافة والجمهور في الفترة الأخيرة بشكل كبير.

الفنان عبدالمنعم عمايري هو طليق الفنانة أمل عرفة وله منها ابنتان وهما مريم وسلمى، وجاء الانفصال صادمًا لجمهورهما لا سيما أنهما لم يكشفا عن أسباب الطلاق، مؤكدين أن علاقتهما جيدة خاصة في ظل وجود أبناء بينهما.

ويعرض حاليًا للفنان عبدالمنعم عمايري مسلسل "دومينو" الذي تم إنتاجه في عام 2016 إلى جانب سلافة معمار وبسام كوسا.