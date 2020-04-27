أحمد بدير يسخر من شائعة وفاته ويعلق: ربنا يسامحه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - خرج الفنان المصري أحمد بدير عن صمته بشأن شائعة وفاته التي تم تناقلها بكثرة على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حتى أصبح اسمه من بين الأسماء التي دخلت في دائرة اهتمام الجمهور وأصبح متداولًا بكثرة على محركات البحث، فقال إنه لا يعرف من وراء هذه الشائعة حتى الآن.

وعلقّ بدير في تصريحات متلفزة على شائعة وفاته بشكل ساخر قائلًا: "تقريبًا هما شافوا المشهد بتاعي في المسلسل خلوه يبقى حقيقة، في مشهد بيتقال فيه جدو مات فحبوا يخلوه حقيقة أنا موجود ومموتش".

وأردف الفنان المصري أنه لا يعطي مثل هذه الشائعات حيزًا من الاهتمام في حياته، كما أنه لا يُصاب بالتشاؤم منها، متابعًا: "أخاف على المحبين لي وعلى أسرتي وأحفادي وقت تلقي الخبر، والشائعة كالصدمة ووقتها كانت أسرتي بعيدة عني والتليفون مبطلش يرن من بليل لحد الساعة 1 النهاردة ليتأكدوا أنني بخير، وكل اللي كان بيكلمني كان عنده حذر من صدق الخبر".

وسخر أحمد بدير ممن أطلق الشائعة فقال: "يمكن حب يقول إنها كدبة أبريل بس ده نسي إننا في شهر رمضان المبارك يعني الصدق والحب والتسامح، يا جماعة بدل ما الناس تتكلم عن أطباء الصحة وبطولاتهم في جبهة القتال ضد الفيروس اللعين بطلعوا شائعات .. الحقيقة أنا مش فاهم إيه الغرض من اللي بيطلق الشائعة عاوز يعكنن علينا مثلًا، ربنا يسامحه".

Advertisements

يذكر أنّه يُعرض للفنان أحمد بدير خلال الفترة الحالية مسلسل "يا أنا يا جدو"، ويشارك في بطولته الفنانة الشابة سارة سلامة وطارق صبري ومحمد نجاتي، وهو من تأليف فتحي الجندي وإخراج عادل الأعصر.

وكان لـ"فوشيا" لقاء مع الفنان أحمد بدير في سبتمبر الماضي، أبدى خلاله إعجابه بكل نجوم الكوميديا الموجودين على الساحة الفنية حاليًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أنه غير راضِ عن نفسه لتقصيره في هذه الفترة.

وأضاف أنه لا يتابع حاليًا المسرح ولا يذهب إليه، مستدركًا بشكل ساخر أنه لا يمتلك الأموال التي تسمح له بالذهاب إلى المسرح.

وعن رد فعله حال هاجمه أحد من جمهوره، تابع بدير أنه يهتم فقط بالنقد الذي يوجه لأعماله الفنية، أما الهجوم والشائعات غير المبررة لا يلتفت إليها، مؤكدًا أن علاقته بالسوشيال ميديا منعدمة تمامًا وتشبه معرفته بـ"اللغة الصينية".