سعد الصغير يعتدي على الخادمة لإخراج "العفريت".. ويفجر ضحك فيفي عبده

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أوقعت الفنانة المصرية فيفي عبده المطرب الشعبي سعد الصغير في فخ برنامجها للمقالب "خلي بالك من فيفي" على قناة mbc.

بدأ المقلب كالعادة بدخول سعد لفيلا فيفي لتقديم برنامج ما، وكان اللافت تعامل رجل الأمن معه؛ إذ أخبره بأن شيئا غير طبيعي حدث أثناء دخوله وجعل اللمبة تضيء وطالبه بالدخول من الباب عدة مرات، ثم حدث انفجار أخاف الصغير وجعله يغضب من رجل الأمن فدفعه بيده حتى ظهرت فيفي وأدخلته بيتها.

وأثناء جلوس سعد وبدء الحوار مع فيفي عبده وتقديم وصلة غناء، دخلت عليهما الخادمة التي تقوم بدور المسحورة فسقطت على الأرض مع صوت فرقعات أفزعته.

ونهض سعد سريعًا وتوجه للخادمة لإنقاذها وطلب ماء لإفاقتها، ثم نهضت وسقطت عليه مرة أخرى وكرر التجربة معها، وقال للمغربية المشاركة في البرنامج إنها تعاني من تشنجات.

وأثناء ذلك ظلت فيفي تصرخ وتقول "بيتي اتخرب وأنا محسودة ويخرب بيوتكم"، بينما أسرع سعد باتجاه صوت صراخ يأتي من ناحية دورة المياه.

وهنا أغلق القائمون على البرنامج باب دورة المياه على سعد والخادمة المسحورة فزاد صوت الفرقعات، وقامت الخادمة بإلقاء نفسها عليه بشكل غير لائق، فقام سعد بدفعها بيده ثم سحبت قدمه من الخلف نحو ظهرها، بينما هم كذلك ظلت فيفي تقول "هو في إيه؟".

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ثم أكمل سعد دوره وظل يضرب الخادمة على رأسها ويعتدي عليها بأداة المسح، ويردد "عليها عفريت" وهنا لم تتمالك فيفي عبده نفسها وظلت تضحك ثم أمسكت نفسها وصرخت وهي تقول له "هتموتها" فيما رد سعد بقوله "عليها عفريت".

وهنا أنهت فيفي برنامجها بإطلاق زغرودة مفاجأة وكشفت أنه برنامج مقالب حتى بدت الدهشة والذهول على ملامح سعد، وعرف حينها أنه مقلب فقام يغني وهي ترقص.

ويعتمد البرنامج على عمل "مقلب" بالضيف، إذ تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل "رش الملح" وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات التي من المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف.

ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها وحلقاته 60 حلقة، ويتضمن البرنامج حيوانات شرسة.

وذكرت فيفي أن المفاجأة هي أنها ستغني باللهجة المغربية لأول مرة، والمخرج هو طارق فهمي.

وكانت "زينة" هي أولى ضحايا البرنامج وسمية الخشاب وأحمد رزق في ثاني وثالث حلقات البرنامج.