وفاء موصللي: أدير إنستغرامي.. ابنتي لها حسابها ومحتواها يعبر عن جيلها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

استضافت الفنانة السورية وفاء موصللي موقع فوشيا في منزلها بدمشق لتتحدث مع بداية أيام شهر رمضان المبارك حول طقوسها اليومية وما تغير بها في رمضان الجاري بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد والتغيرات التي طرأت بعد الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشاره.

كما تحدثت موصللي عن حضورها على شاشة رمضان في الموسم الدرامي الجاري، حيث تطلّ على الجمهور عبر مسلسل "سوق الحرير"، تأليف حنان المهرجي، وإخراج الأخوين؛ بسام ومؤمن الملا، وإنتاج شركة ميسلون، والذي تم استكمال تصويره بعدما أصدرت وزارة الإعلام السورية قرارا بالسماح باستكمال تصوير بعض الأعمال ضمن إجراءات صحية مشددة حيث استكملت موصللي ما تبقى من مشاهدها، مؤكدة أن ظروف التصوير بالحالة الطبيعية تكون صعبة وازدادت صعوبة بعد انتشار فيروس كورونا حول العالم.

وحول شخصيتها في هذا العمل والنقاط التي تلتقي فيها مع شخصية "فريال" في السلسلة الشهيرة "باب الحارة" أكدت أنها تختلف بشكل كلّي ولا يوجد أي تشابه بينهما.

منوهة إلى أن العمل مهم على صعيد القصة والصورة ولا يغفل دور المرأة ولا دفاعها عن مكانتها في الفترة التي يتحدث عنها، وبحثها عن حقوقها وتواجدها في بعض الأماكن الفعالة والمؤثرة.

وأضافت موصللي أن الكثير من السيدات يبحثن عن حقوقهن وبعضهن يصلن إلى ما يرغبن به لكن في بعض الجوانب تكون المرأة عدوة نفسها لذلك يجب على كل امرأة أن تعرف حقوقها وواجباتها.

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بين كورونا وطقوس رمضان

وبرغم اهتمام موصللي بكل الإجراءات الوقائية وإجراءات التعقيم فهي مستمرة بالحفاظ على دفء العلاقات بينها وبين صديقاتها المقربات وعائلتها وهو ما يدفعها معهن إلى الاجتماع على مائدة السحور ضمن إجراءات وتعليمات خاصة تناسب ما أصدرته وزارة الصحة واتباع كل الإرشادات السليمة.

الأم وابنتها

وحول ما تم تداوله مؤخرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن ابنة الفنانة نايا الأندلس هي من تتولى إدارة حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي أكدت مؤصللي أنها تقوم بنفسها بإدارة حساباتها ولا صحة لكل ما يشاع حول هذا الأمر منوهة أن ابنتها لديها حساباتها التي تقدم خلالها أفكارها ومشاريعها الخاصة.

وحول غياب ابنتها عنها في الوقت الحالي بعد تواجدها في الإمارات العربية لمتحدة وإغلاق المطارات والحدود بين الدول قالت موصللي إنها برغم الشوق تبحث دائما عن الفرح حيث يستطيع كل إنسان برأيها أن يتجاوز كل المشكلات التي يمر بها بإرادته وشعوره وأمله.