نداء شرارة تطلق "دعاء مع نداء" طيلة شهر رمضان

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"الخليج 365" من بيروت: خلال الحجر المنزلي، كانت الفنانة الأردنية نداء شرارة تعمل على تحضير مجموعة أدعية بعنوان "دعاء مع نداء" الخاصّة بشهر رمضان المبارك، وذلك بالتعاون مع شركة JMR ووتري.

وكانت قد سجلت هذه الأدعية من داخل حجر منزلها في الأردن عبر الهاتف بحسب الإمكانيات التقنية المتوفرة.

وتقوم شرارة بإطلاق دعاء يوميّاً طيلة هذا الشهر عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وأنغامي.



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